Zvezdan Mitrovic: "Rakibin EuroLeague seviyesi oyuncuları var"

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mitrović, ligdeki Bahçeşehir Koleji maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zvezdan Mitrovic: 'Rakibin EuroLeague seviyesi oyuncuları var'
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17 Aralık 2023 19:54
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mitrović, 92-86 kaybettikleri Bahçeşehir Koleji maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mitrovic'in açıklamaları;
 "Maça iyi bir ritimle, iyi bir yolda başladık. İsabetli bir hücum ve katı bir savunmamız vardı. İkinci yarı özellikle son periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Bahçeşehir'in EuroLeague seviyesindeki isimleri etkili oldu. Özellikle hücum ribauntlarında Jerry Boutsiele'i engelleyemedik. Bu benim için maçın en önemli anıydı."

"Maçın son bölümünde çok fazla boş atış kaçırdık ve avantajı rakibimize vermiş olduk. Yeni oyuncularımızın da adaptasyon sürecine ihtiyaçları var. Söylediğim gibi bizim top kayıplarımız ve onların hücum ribauntları benim için maçın anahtarıydı."

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