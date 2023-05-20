Zvezdan Mitrovic: 'İnsanlar mutlu, biz de mutluyuz'

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK'yı mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Başantrenör Zvezdan Mitrovic, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.



Koç Zvezdan Mitrovic, "Sert bir maç olmasını bekliyorduk. Böyle bir maç oldu. Kenardan gelen genç oyuncularımız bize ciddi destek verdi. 40 dakika boyunca yoğun mücadele gösterdik. Takıma iyi bir enerji geldi. İnsanlar mutlu. Bu sonuçtan dolayı play-offa kaldık. Biz de mutluyuz." diye konuştu.



