Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konuldu!

Galatasaray Ekmas'ın Karadağlı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konuldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 12:45
Son güncelleme 22 Ekim 2023 12:50
Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic'e vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Hafta içi oynadığımız PAOK Mateco maçı öncesinde başlayan şikayetlerine rağmen fedakarlıkla sahaya çıkan başantrenörümüz Zvezdan Mitrović'e yapılan tetkiklerde vertigo teşhisi konulmuştur. Bugün oynayacağımız maçta takımımızın başında olamayacak hocamıza acil şifalar diler, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz." denildi.

Zvezdan Mitrovic, bu akşam saat 20:30'da ağırlayacakları Fenerbahçe Beko'ya karşı takımının başında yer alamayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery