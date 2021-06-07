Zverev, Nishikori'yi zorlanmadan geçti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki son karşılaşmada, Alman Zverev ile dünya 49 numarası Japon Kei Nishikori korta çıktı.
Zverev, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki son karşılaşmada, Alman Zverev ile dünya 49 numarası Japon Kei Nishikori korta çıktı.
Zverev, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.