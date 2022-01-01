Zuriko Davitashvili: ''Ronaldo'dan korkmuyorum''

Gürcistan Milli Takım oyuncusu Zuriko Davitashvili, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zuriko Davitashvili: ''Ronaldo'dan korkmuyorum''
Gürcistan Milli Takım oyuncularından Zuriko Davitashvili, grubun üçüncü maçında karşılaşacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Davitashvili, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için çarpıcı yorumda bulundu. 

Ronaldo için konuşan Davitashvili, "Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Ondan asla korkmuyorum. Mücadelemizi vereceğiz.'' dedi.

Sözlerine devam eden Gürcü isim, ''Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum, bu tür takımlara karşı iyi performans gösterebileceğimizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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