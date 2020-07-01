Zulte Waregem, 2.5 milyon euro opsiyonla kiraladığı Cyle Larin için bu opsiyonu kullanmayacağını Beşiktaş'a bildirdi.



Belçika'dan Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Cyle Larin'in performansından memnun olan ve sezon ortasında bu opsiyonu aktif etme kararı alan Zulte Waregem, koronavirüs pandemisi nedeniyle Belçika'da sezonun erkenden bitirilmesi ve bunun finansal açıdan büyük bir sorun oluşturması nedeniyle bu kararından vazgeçti.



Ancak, Cyle Larin için flaş bir iddia da haberin detayında verildi. Cyle Larin için Antwerp'in Beşiktaş'a satın alma teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.



Beşiktaş'ın Ocak 2018'de Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservisle satın aldığı Cyle Larin, bu sezon kiralık olarak oynadığı Zulte Waregem'de 33 resmi maça çıktı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı.



