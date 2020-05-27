Zulte Waregem, Beşiktaş'tan alıp karla satacak!

Zulte Waregem, Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanıp karla satmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Zulte Waregem, Beşiktaş'tan alıp karla satacak!
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27 Mayıs 2020 22:03
Zulte Waregem, Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in opsiyonunu alma konusunda kesin kararını hafta içerisinde verecek.

Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws'de yer alan habere göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüp ekonomisi büyük sıkıntı yaşayan Zulte Waregem, Cyle Larin konusunda kararsızlık yaşıyor. Pandemi öncesi Cyle Larin'i almayı düşünen Belçika kulübü, 2.5 milyon euro'luk opsiyonun kendileri için yüksek olması nedeniyle kesin kararı kulüp yöneticileri arasında yapılacak toplantı sonrasında verecek.

Cyle Larin'e Almanya'dan talipler olması nedeniyle Zulte Waregem'in alsa bile hemen elden çıkarmayı ve bu transferden kar elde etmeyi planladığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya transfer edip bu sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı 25 yaşındaki Kanadalı forvet Larin, bu sezon oynadığı 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yaptı.

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