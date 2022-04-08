Zülal Alev Erkan, gözünü madalyaya dikti

Yelkende iki Balkan şampiyonluğu bulunan Zülal Alev Erkan, ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya elde etmek istiyor.



Erkan, 2015 yılında Sırbistan'da, 2017 yılında da Türkiye'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve iki dünya beşinciliği bulunan Erkan, 12-22 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Erkan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefi doğrultusunda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev Erkan, AA muhabirine, şampiyonadan güzel dereceyle dönmek istediğini söyledi.



Her zaman daha iyi olmak için çalıştığını ifade eden Erkan, şöyle devam etti:



"Yelkene 7 yaşında başladım ve hiç bırakmadım. Yelken benim için bir tutku haline geldi, hayatımın bir parçası oldu diyebilirim. Bana hayatım boyunca hep güzel şeyler kazandırdı. Avrupa Şampiyonası öncesi hem karada kondisyon çalışması hem de denizde çalışmalarımı sürdürüyorum. Günde 3 saat antrenman yapıyorum. Yelkende daha önce iki kez Balkan şampiyonu, iki kez de dünya beşincisi olmuştum. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir derece alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."



Hedef ilk üçe girmek



Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de Erkan'ın yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu dile getirdi.



Sporcusunun Avrupa Şampiyonası'nda çalışmalarının karşılığını almasını beklediklerini vurgulayan Uzel, şunları kaydetti:



"Alev öncelikle Türkiye Şampiyonası'nda mücadele verdi. Ardından Türkiye Yelken Federasyonu Yıldızlar Kupası yarışlarında milli takım seçmelerine katıldı. Söz konusu yarışlarda kızlarda üçüncülük 21 Yaş Altı kızlarda ikincilik alarak Türkiye'yi bu sene bir kere daha temsil etme hakkını kazandı. Öncelikle 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Fransa'da yarışacak. Ardından ağustosta Portekiz'de Dünya Şampiyonası'na katılacak."



Zülal Alev Erkan'ın bu yıl hem üniversiteyi hem de sporu birlikte götürmeye çalıştığını aktaran Uzel, "Hafta içi okuluna yoğunlaşıyor akşamları kondisyon programlarıyla kuvvet çalışmalarıyla devam ediyor. Yarış programına en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçen yıl Umman'da Dünya Şampiyonası'nı kadınlarda beşinci tamamlamıştı. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nı ilk üç içerisinde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.









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