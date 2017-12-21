"ZULA Roadshow" İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en sevilen oyunu ZULA, Adana'dan başlattığı "ZULA Roadshow" organizasyonuna Antalya ve Ankara turnuvalarının ardından İstanbul'da devam ediyor. "ZULA Roadshow"un merakla beklenen İstanbul ayağı, 23-24 Aralık'ta Forum İstanbul AVM'de gerçekleşecek. Pepsi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, Defacto, Philips TV, İninal ve cekmede.com da sponsor markalar arasında yer alıyor. MSI, Nvidia ve Logitech markaları ise hediye ürünleri ile resmi tedarikçi olarak organizasyona destek veriyorlar.



Gittiği her şehirde 5 binden fazla oyun severin katılımıyla gerçekleşen ve büyük bir dijital oyun şenliğine sahne olan "ZULA Roadshow", İstanbul'u da sallamaya hazırlanıyor. Kasım ayının ilk hafta sonunda Adana'dan başlayan, ardından Antalya ve Ankara'da boy gösteren "ZULA Roadshow"un İstanbul turnuvası 23-24 Aralık'ta Forum İstanbul AVM'de gerçekleşecek.

ZULA severler bireysel turnuvaya katılarak, dağıtılacak binlerce ödülün sahibi olabilecekler. Ayrıca Defacto mağazasında "ZULA tişörtleri" oyun severlerin beğenisine sunulacak.Ünlü Youtuber Duygu Köseoğlu da 23 Aralık günü etkinliğe katılacak. ZULA tişörtlerini imzalayacak olan Duygu Köseoğlu hayranlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Kaçırmayın.