Zula, Mehmetçiğin yanında



Türkiye'nin en sevilen oyunu olmayı başarmış, 10 milyon oyuncusuyla Türkiye'de yapılamaz denileni yapmış oyun Zula, Mehmetçiğe destek olmak için kollarını sıvadı.





Zula, oyuncularının da yoğun talepleri doğrultusunda Mehmetçiğin yanında olduğunu hissettirmek ve askerlerimize moral vermek amacıyla oyun içerisinde "Zeytin Dalı" logolu özelleştirilmiş ürünler sunuyor ve bu ürünleri 5 TL'lik bağışa dönüştürüyor. Zeytin Dalı logosuyla oyun içerisinde yer alan 2,5 TL'lik özel ürünlerden elde edilen gelir 5 TL'ye tamamlanarak tüm tutar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyor.





Zula ekibinin açıklaması işe şu şekilde; Yaptığımız desteğin, zor şartlar altında evlerinden ve sevdiklerinden uzakta vatani görevlerini büyük bir inançla yerine getiren ve göğüslerini bizler için siper eden askerlerimizin yaptığının yanında bir hiç olduğunu biliyor ve Mehmetçiğimizin yanında olmaktan büyük bir kıvanç duyduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.



