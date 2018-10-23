Zubizarreta'dan Bafetimbi Gomis itirafı!

Marsilya'nın Sportif Direktörü, Fransız basınına geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olanhakkında konuştu.Gomis'i sattıkları için pişman olmadıklarını belirten Zubizarreta, ''Çok iyi bir teklifte bulunmuştuk. Ama Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğunu düşündü. Çünkü o sözleşmede daha çok para vardı. Hep böyle bir şey istiyordu ve kendi istediği oldu. Gomis'i bıraktığımız için bir pişmanlık yaşamadık. Onun için daha ilgi çekici bir sözleşmeydi ve tercihini yaptı.'' diye konuştu.Fransız golcü, bu sezon başında da Galatasaray'dan ayrılmış ve yıllık 6 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a transfer olmuştu.Galatasaray'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ''Paraya ihtiyaçları vardı ve beni satmak istediler. Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı. Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Talebim zam almak değildi.'' demişti.