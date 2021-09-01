Zübeyde Süpürgeci adını finale yazdırdı

Atletizmde kadınlar 100 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci finale çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zübeyde Süpürgeci adını finale yazdırdı
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01 Eylül 2021 10:01
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen yarışta Zübeyde, elemede ilk seride yarıştı.

Serisinde 16.63'lük derecesiyle 3. sırayı elde eden milli sporcu, ilk 3'e girdiği için diğer serinin sonucunu beklemeden adını finale yazdırdı.

Zübeyde Süpürgeci'nin yer alacağı final TSİ 14.46'da başlayacak.


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