Zorya ile Fenerbahçe, Allahyar için görüşüyor!

Zorya'nın Allahyar Sayyadmanesh transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı kaydedildi.



"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"



Ukrayna basınında yer alan haberlerde; Zorya'nın, 2021 yılının sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan İranlı futbolcunun sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatmak istediği ve Fenerbahçe'yle görüşmelere başlandığı belirtildi.



13 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS



Ekim 2020'den bu yana Zorya'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna ekibiyle 43 maçta 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.





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