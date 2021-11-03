Zorya ile Fenerbahçe, Allahyar için görüşüyor!

Zorya'nın Allahyar'ın kiralık sözleşmesini uzatmak için Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Zorya ile Fenerbahçe, Allahyar için görüşüyor!
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03 Kasım 2021 15:16
Zorya'nın Allahyar Sayyadmanesh transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Ukrayna basınında yer alan haberlerde; Zorya'nın, 2021 yılının sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan İranlı futbolcunun sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatmak istediği ve Fenerbahçe'yle görüşmelere başlandığı belirtildi.

13 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Ekim 2020'den bu yana Zorya'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna ekibiyle 43 maçta 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.


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