Genel Direktörü, Rus basınındasitesine konuştu ve'den kiraladıklarıiçin mesaj yolladı.19 yaşındaki İranlı oyuncu için bir girişimleri olmadığını belirten yönetici, "Dürüst olmak gerekirse, onu 1,5 milyon euroya almak istediğimiz iddialarını ilk kez duydum.." ifadelerini kullandı.Allahyar Sayyadmanesh'ten memnun olduklarını da vurgulayan Stanislav Oganov, "Gelecekte bonservisini alır mıyız, göreceğiz. Futbolda bir anda her şey değişebilir. Şu ana kadar böyle bir görüşmemiz olmadı. Kulüp ondan memnun, oyuncu da kendisine olan güvenden mutlu, bunu saklayamam. Taraftarlar da mutlu ancak Allahyar'ın geleceğiyle ilgili konuşmak için çok erken." dedi.Bu sezon Zorya'da toplamda 16 maçta 697 dakika süre alan Allahyar, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.