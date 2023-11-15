Zorlu maçta son gülen Bursa Uludağ Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, BOTAŞ'ı 88-85 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Yılmaz, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 27, İpek Garip 3, Miray Balotu, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 21, Eda Şahin 4, Fluker 17, Madison Williams 14, Efsun Çelik
BOTAŞ: Weaver 16, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 10, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım 7, Buket Ünal, Allen 17, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran 9, Reimer 16
1. Periyot: 26-28
Devre: 42-49
3. Periyot: 74-67
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Yılmaz, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 27, İpek Garip 3, Miray Balotu, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 21, Eda Şahin 4, Fluker 17, Madison Williams 14, Efsun Çelik
BOTAŞ: Weaver 16, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 10, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım 7, Buket Ünal, Allen 17, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran 9, Reimer 16
1. Periyot: 26-28
Devre: 42-49
3. Periyot: 74-67
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