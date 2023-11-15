Zorlu maçta son gülen Bursa Uludağ Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, BOTAŞ'ı 88-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zorlu maçta son gülen Bursa Uludağ Basketbol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 17:53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, BOTAŞ'ı 88-85 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Yılmaz, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 27, İpek Garip 3, Miray Balotu, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 21, Eda Şahin 4, Fluker 17, Madison Williams 14, Efsun Çelik

BOTAŞ: Weaver 16, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 10, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım 7, Buket Ünal, Allen 17, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran 9, Reimer 16

1. Periyot: 26-28

Devre: 42-49

3. Periyot: 74-67

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery