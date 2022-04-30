Zorlu maçta kazanan Mersin BB: 83-76

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta açılış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Edip Buran Spor Salonu'nda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 83-76 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu maçta kazanan Mersin BB: 83-76
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30 Nisan 2022 01:22
 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta yapılan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Edip Buran Spor Salonu'nda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı konuk etti.

Konuk takım, ilk çeyreğini 22-16, ikinci periyodu 40-35, üçüncü çeyreğini ise 62-51 üstün tamamladığı müsabakayı 83-76 kazandı.

Ligde 29. hafta, 30 Nisan Cumartesi, 1 Mayıs Pazar ve 2 Mayıs Pazartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

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