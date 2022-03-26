Zorlu maçta kazanan Galatasaray!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Altekma'yı konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, rakibin 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Zorlu maçta kazanan Galatasaray!
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26 Mart 2022 20:57
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 yendi.

 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık, Mehmet Özbek, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-11

Süre: 130 dakika (26, 28, 26, 31, 19)

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