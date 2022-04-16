Zorlu maçın galibi Türk Telekom: 72-71

ING Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, evinde ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 72-71 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zorlu maçın galibi Türk Telekom: 72-71
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16 Nisan 2022 16:55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 72-71 yendi.

Salon: Ankara Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 7, Ellis 10, Johnson 18, Berk Demir 8, Dawkins, Dorukhan Engindeniz 3, Burak Gözeneli 2

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Taylor 5, M'Baye 15, Tyus 4, Colson 21, Roll 7, Mahir Ağva 2, Burak Can Yıldızlı 6, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz, Ali Efe Barış

1. Periyot: 24-18

Devre: 40-31

3. Periyot: 57-49

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