Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, Hugh Dallas'ı çileden çıkardı

2024 yılında FIFA listesine alınan Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın Güney Kıbrıs'da yapılan UEFA atletik testinde başarısız olmaları, Futbol Federasyonu Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile Fitness danışmanı Werner Helsen'i çileden çıkardı.



Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'in haberine göre; Pazartesi günü UEFA tarafından rutin olarak yapılan "Single Double Single" (SDS) koşusuna FIFA kokartlı üç hakemimiz Bahattin Şimşek, Küçük ve Sağlam da katıldı. Dallas ile Werner'in yetkili olarak izlediği atletik testte iki Türk hakeminin baraj derecelerine ulaşamaması kriz yarattı.



"BUNU KABUL EDEMEM"



Hakemlerin fiziki durumlarına önem veren Dallas'ın koşu sonrası iki ismi yanına çağırarak, "Beni çok şaşırttınız. Bunu kabul edemiyorum. Her derste, her seminerde önce fiziken hazır olmanız gerektiğini söylüyorum. Ama beni hala yanıltıyorsunuz" ifadeleriyle sert şekilde uyardığı öğrenildi. Werner'in de olaya büyük tepki gösterdiği belirtildi.



SDS testini geçemeyen iki hakemin daha önce Türkiye'de yapılan koşularda sorun yaşamadığına işaret edilirken, Sağlam'ın son dönemlerde aldığı kiloların, Küçük'ün ise "stres yönetme" konusundaki sıkıntısının ön plana çıktığı vurgulandı. Küçük, iki sene önce de atletik sınavlarda istenilen performansı gösteremediği için 1 yıl kaldığı FIFA listesinden çıkarılmış, sene başında 2. kez kokart takmasına onay verilmişti.



Yo-Yo testinden kolay, FIFA atletik testinden bir derece daha zor olan SDS koşusunda başarısız olan Küçük ve Sağlam'ın mart ayındaki mazeret sınavına katılacakları, burada koşamamaları durumunda kokartlarının tehlikeye gireceği kaydedildi.



ATİNA'DA VİZE ALDILAR



Öte yandan Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında yıllardır yaşanan diplomatik problemler nedeniyle ülkemizi temsilen giden üç hakemimiz varış noktasına ulaşabilmek için Yunanistan'ın Başkenti Atina'ya inip vize almak zorunda kaldı.



Hakemler, Türkiye'ye aynı rota üzerinden ve yaklaşık 4 saat süren bir yolculuktan sonra dönebildi.



