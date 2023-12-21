Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta Fred'e kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı!
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21 Aralık 2023 10:55
Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.

FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK

Fenerbahçe, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nın kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na detaylı bir itiraz yapacak. 

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