Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.
FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK
Fenerbahçe, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nın kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na detaylı bir itiraz yapacak.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.
FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK
Fenerbahçe, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nın kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na detaylı bir itiraz yapacak.