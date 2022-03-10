Zorbay Küçük, Başakşehir - Antalya maçına atandı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Zorbay Küçük, bu hafta Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zorbay Küçük, Başakşehir - Antalya maçına atandı
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10 Mart 2022 18:07
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçına Zorbay Küçük atandı.

Küçük, ligde 28. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında görev almış ve İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart pozisyonu nedeniyle sarı-lacivertli ekibin tepkisini çekmişti.

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