Zorbay Küçük, Başakşehir - Antalya maçına atandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçına Zorbay Küçük atandı.
Küçük, ligde 28. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında görev almış ve İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart pozisyonu nedeniyle sarı-lacivertli ekibin tepkisini çekmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçına Zorbay Küçük atandı.
Küçük, ligde 28. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında görev almış ve İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart pozisyonu nedeniyle sarı-lacivertli ekibin tepkisini çekmişti.