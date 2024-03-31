Zoran Savic: 'Obradovic ile devam edeceğiz'

Partizan'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zeljko Obradovic'in geleceği yavaş yavaş belli oluyor.



"PROBLEM YAŞAMAYACAĞIZ"



Partizan sportif direktörü Zoran Savic yaptığı açıklamada sözleşme imzalayacaklarını düşündüklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:



"Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum."



Son olarak Play-In şanslarını da değerlendiren Zoran Savic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Elbette Play-In'e kalacağımızı düşünüyorum. İki maçımız var ve normal sonuçlar alırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her şey bize bağlı."



