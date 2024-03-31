Zoran Savic: "Obradovic ile devam edeceğiz"

Partizan sportif direktörü Zoran Savic, Zeljko Obradovic'in sözleşmesi için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zoran Savic: 'Obradovic ile devam edeceğiz'
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31 Mart 2024 15:20
Partizan'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zeljko Obradovic'in geleceği yavaş yavaş belli oluyor.

"PROBLEM YAŞAMAYACAĞIZ"

Partizan sportif direktörü Zoran Savic yaptığı açıklamada sözleşme imzalayacaklarını düşündüklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum."

Son olarak Play-In şanslarını da değerlendiren Zoran Savic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Elbette Play-In'e kalacağımızı düşünüyorum. İki maçımız var ve normal sonuçlar alırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her şey bize bağlı."

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