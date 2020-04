Zoom benzeri programlar - En İyi 5 Görüntülü Görüşme (Video Konferans) Uygulaması

Dünya çapındaki işletmelerin en çok tercih ettiği görüntülü konferans uygulamaları hangileri ve neden bu kadar çok tercih ediliyorlar? Bu yazımızda ise bu soruların yanıtlarına ve en çok tercih edilen 5 görüntülü konferans uygulamasına yakından bakacağız.Kullanımı kolay bir toplantı aracı olan Free Conference Call, çevrimiçi toplantıları HD ses, video konferans ve ekran paylaşımı ile yapma esnekliğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise 1000'e kadar katılımcı için ücretsiz sesli konferans ve ekran paylaşımlı çevrimiçi toplantılara izin vermesi diyebiliriz.Pek çoğumuzun bir dönem illa ki kullandığı Skype, kısaca internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. Milyonlarca kişinin ve işletmelerin en çok tercih ettiği görüntülü görüşme uygulaması olan Skype, bire bir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı yapma, grup çağrıları yapma, anlık mesaj gönderme ve dosya paylaşma gibi pek çok özelliği beraberinde sunuyor. Ayrıca, genel olarak ücretsiz olan bu Skype'ta, bir miktar ücret ödeyerek telefonlara çağrı yapabilir ve SMS gönderebilirsiniz.Kısaca özetlemek gerekirse GoToMeeting, 25 kişiye kadar online toplantılar yapmaya ve görüntülü sohbetlere imkan sağlayan bir video konferans yazılımıdır. Video konferans sırasında ekran paylaşımı da yapabileceğiniz bu sistem, ilk 1 ay için ücretsiz kullanılabiliyor fakat normal fiyatının diğer uygulamalara göre biraz daha pahalı olduğunu söylemek mümkün.Google'ın normal insanlar için tasarladığı Hangouts'un piyasada pek tutunamadığını söylemen münkün, ancak Hangouts Meets'in pek çok işletme tarafından oldukça beğenildiğini ve tercih edildiğini söylemek mümkün. Aynı anda 30 kişi ile görüşme imkanı sunan uygulama, HD ses ve görüntü desteğini de beraberinde sunuyor.Uzaktan eğitimde 'Zoom' kullanan öğretmenlere 58.5 dolar kesinti: Bakan Selçuk, 81 il müdürünü toplantıya çağırdıTürkiye çapında koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilince öğretmenlerin çoğu müdürlerin talepleriyle Zoom adlı online video konferans programı kullanmaya başladı. Ancak programı kullanan bazı öğretmenlerin maaşlarından bir anda 58.5 dolar kesildi. Bakan Ziya Selçuk, 81 il müdürünü bu sabah konuyla ilgili acil online toplantıya çağırdı.Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ısrarla EBA'yı tavsiye etse de yurt genelinde çok sayıda il, ilçe ve okul müdürü öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkanı sağlayan programlara yönlendiriyor.Bu programlardan biri de Zoom Meeting. İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurgulamıştı ancak programı kullanan öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi.Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine iletti. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla'da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermişti.Öğretmenlerin ders verdiklerini kanıtlamaları için her gün 6 farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı da kendilerine atması istenmişti. Öğretmenlerden ayrıca haftalık ders programı yapmaları ve rapor hazırlamaları da talep edilmişti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.Sorumlular hakkında MEB'in soruşturma açması ve Bakan Selçuk'un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçmiş oldu.Öğrencilerin çoğu reşit olmadığı için kişisel verilerin işlenebilmesi için 6698 sayılı Kanunun 10. maddesine uygun olarak bilgilendirme yapılıp Kanun da belirtilen diğer işleme şartları yoksa velilerin açık rızasının alınması zorunluluğu bulunuyor. Zoom programının kullanımı yasak değil.*Ancak, MEB'in kullanılması yönünde resmi talimatı olmadığı ve sistem yöneticisi olarak da programa girip öğrencileri davet eden öğretmenler göründüğü için bir öğrencinin kişisel verisinin sızması durumunda yasal sorumluluk, sisteme giren ve dersi veren öğretmenin üzerine kalıyor.*Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verilerin ve ses ve görüntü gibi biyometrik veri niteliğinde olan özel nitelikli kişisel verilerin işleniyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6'ncı maddesinde ise biyometrik verilerinin dahil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilme şartları belirleniyor.*Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların bir çoğunun bulut hizmeti aracılığıyla hizmet veriyor ve veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında bulunuyor. Bu da kişisel verilerin korunmasında öngörülemeyen ihlallere sebebiyet verebiliyor. Kullanılan platformların gerekli güvenlik tedbirleri alıp almadıkları Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 2018'de alınan kararlara uyumayabilir.*Veri merkezleri yurt dışında olan platformların kullanılması durumunda, yurt dışına veri aktarımın söz konusu olacağı bu hususta da Kişisel Verileri Koruma Kanunun 9. Maddesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Geçen hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı, ve şehirdeki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi.Zoom, bulut teknolojisini kullanarak hizmet veren ve kullanıma sunulduğu 2011 yılından beri oldukça yaygın olarak kullanılan bir video konferans aracıdır. Kullanıcılarının sesli ve görüntülü haberleşmesine imkan veren benzeri programlar arasında son zamanların en fazla tercih edilen uygulaması olarak dikkat çeken Zoom'un dünyanın her yerinden 2 milyonu aşkın kullanıcısı bulunmaktadır.Zoom cloud meeting, Zoom programı kullanılarak yapılan video konferans görüşmesi anlamına gelir. Katılımcıların Zoom hesabı olmadan da görüşmelere katılmasına imkan veren program, yalnız şirket içi değil, müşteri ya da çalışan adaylarıyla yapılacak görüşmeler için de kullanıma uygun, pratik bir araç olarak değerlendirilmektedir. Zoom kullanılarak yapılan bir toplantıya telefonla bağlanmak da mümkündür.Zoom programını kullanmak için uygulamayı indirmenize gerek bulunmaz, size iletilen linke tıklamak bağlantı kurmanız için yeterlidir.Yine de uygulamayı görüşmede kullanacağınız cihaza indirmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.Zoom programının hem ücretli hem de ücretsiz paketleri bulunmaktadır. Programı ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz ancak bazı özellikler ücretsiz kullanımda kısıtlanmıştır.Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Zoom'da sınırsız sayıda görüşme yapabilirsiniz ancak böyle görüşmelere katılabilecek kişi sayısı 100 ile sınırlıdır. Ücretsiz versiyonda bu görüşmeleri kaydetme imkanı da bulunmamaktadır.Zoom'a üye olmak için iş için kullandığınız mail adresinin dışında Gmail ya da Facebook hesabınızı da kullanabilirsiniz.Zoom toplantısına, toplantı linkine sahip olduğunuz takdirde herhangi bir oturum açmaya gerek olmadan da katılabilirsiniz. Eğer paralı üyeliğiniz bulunmuyorsa 40 dakika sonra bağlantınız kesilecektir.Zoom'u sık olarak kullanıyorsanız cihazınıza indirmeniz daha pratik olacaktır. Zoom'u hem bilgisayarınıza hem de akıllı telefon veya tabletinize yükleyebilirsiniz. Dosyayı bilgisayarınıza indirip çalıştırmalısınız, kısa sürede kurulum süreci tamamlanacaktır.Şirketler görüşmelerde herhangi bir kişi ya da süre kısıtlamasına maruz kalmamak için Zoom'un ücretli paketlerini kullanmaktadır. Ancak paralı üyelik kullanmadan ya da programı bilgisayarınıza kurmadan, sizinle paylaşılan link aracılığıyla görüşme yapabilmeniz mümkündür.Bir Zoom toplantısına katılmak için ilk olarak size gönderilen davet bağlantısına tıklamalısınız. Bu bağlantıya gittiğinizde karşınıza iki seçenek çıkar; Zoom uygulamasını ücretsiz olarak sisteminize yükleyebilir ya da programı yüklemeden "launch" seçeneğinden toplantıya katılabilirsiniz.Zoom uygulamasını bilgisayarınıza kurup mail hesabınızla oturum açtığınızda davet edildiğiniz toplantıları görebileceğiniz bir sekme bulunur. Bu sekmeyi kullanarak da toplantılara katılabilirsiniz.Toplantı sırasında karşı tarafın sesini duymakta sorun yaşıyorsanız sizden ya da konuşan kişinin bağlantısından kaynaklı bir sorun olabilir.Herhangi bir toplantıdan önce kendi bağlantınızı test mikrofon ve kulaklığınızı test etmek için;Uygulamadan "Settings" kısmına gidin.Açılan pencereden "Audio" butonuna tıklayın.Yeni pencerede "Test Speaker" ve "Test Mic" bölümlerini kontrol edin.Herhangi bir sorun yaşıyorsanız "Test Speaker" ve "Test Mic" bölümlerinin hemen yanlarındaki sekmeden kaynağı değiştirerek testi tekrar edin.Görüşme sırasında ses ya da mikrofonla ilgili