Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Baston ve Kültür Festivali'nde katılımcılar, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in maskesini takarak yürüyecek.



Devrek Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos'ta yapılması planlanan Baston ve Kültür Festivali'nin bu yıl ki alt teması, "Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz" olarak belirlendi.



Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mesut Özil'e desteklerinin devam ettiğini ve bu yılki festivalin kortej yürüyüşünü, futbolcunun fotoğrafından yapılan maskeyi takarak gerçekleştireceklerini söyledi.



Yürüyüşle dünyayı ırkçılığa karşı mücadelede tek ses olmaya davet edeceklerini belirten Semerci, daha önce Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabelayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirdiklerini hatırlattı.



Irkçılık ve ayrımcılık yapanları kınadıklarını ifade eden Semerci, "Festivalimizin ana teması baston ve kültür ama alt teması da Mesut Özil. Bizler ırkçılığa karşıyız ve kortejde Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi takarak yürüyeceğiz. Herkese maskeleri dağıtacağız. Özil hiçbir zaman yalnız değildir. Özil'e destek için tüm halkı festivalin kortejine bekliyoruz." dedi.



