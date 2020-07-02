Zoccos VALORANT turnuvası ile çevrimdışı etkinliklere geri dönüyor

Takıma: 5x SteelSeries Apex Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi Takıma: 5x SteelSeries Arctis 5 Oyuncu Kulaklığı Takıma: 5x SteelSeries Aerox 3 RGB Kablolu Oyuncu Faresi Takıma: 5x SteelSeries Qck+ Mousepad

Zocco's Oyun Merkezi çevrimdışı VALORANT turnuvasını duyurdu.Yapılan son açıklamalara göre Zocco's Oyun Merkezi geçtiğimiz yıllarda sık sık düzenlediği çevrimdışı turnuvalara Zoccos VALORANT turnuvası ile geri dönüş yapıyor.6 Mart 2022 Pazar günü tarihinde Zocco's Oyun Merkezi Kadıköy şubesinde SteelSeries sponsorluğunda düzenleneceği açıklanan turnuvada toplamda 32 farklı takım, 20 bin lira değerindeki ekipman ödülünün sahibi olmak için mücadele edecek.Turnuva kurallarında belirtilene göre katılımcı takım sayısı 32 takıma ulaşır ise Round32 ve Round16 Bo1, Çeyrek Final ve Sonrası Bo3 olarak oynatılacak. Turnuva hakkındaki kurallara, detaylı bilgiye ve kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.