Zlatko Dalic: ''Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum''

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 1-0 galip geldikleri Ermenistan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Ermenistan karşılaşması hakkında yorumda bulunan Dalic, ''Maçın tamamında kontrol bizdeydi, birçok fırsat vardı. Maçı sakin bir şekilde bitirmek için ikinci gole ihtiyacımız vardı. Sonunda biraz panik yaşandı. Zorlu rakip, sıcak saha. Acelemiz yoktu, kompakttık. Bazı durumlarda Ermenistan tehlikeliydi ama galip gelmek en önemlisiydi.'' şeklinde konuştu.



''TÜRKİYE MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''



Deneyimli teknik adam Zlatko Dalic, grubun kalan maçları hakkında da yorumda bulundu: "Osijek'te Türkiye, Cardiff'te Galler maçlarımız var. Mümkün olan en kısa sürede birinciliği garantilemek istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Osijek'teki Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum."



Hırvatistan, grubun ilk maçında Türkiye'yi Bursa'da oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup etmişti.



Rövanş karşılaşmasında Hırvatistan ile Türkiye 12 Ekim'de Osijek'te karşı karşıya gelecek.



