Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe cevabı!

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklama yaptı.



EURO 2020'de takımıyla birlikte İskoçya'da bulunan Zlatko Dalic, Hırvat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." yanıtını verdi.



Ayrıca, haberin detayında Zlatko Dalic'in sözleşme bitiminden önce görevden ayrılması durumunda Hırvatistan Futbol Federasyonu'na 500 bin euro tazminat ödeyeceği de belirtildi.



ARALIK 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Dalic'in sözleşmesini 2022 Dünya Kupası sonrasına kadar uzatma kararı aldığı için bu sözleşmeye imza atılmıştı.



Dalic'in 2020/21 sezonundan önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.



