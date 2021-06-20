Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe cevabı!

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere karşılık olarak, "Hiçbir fikrim yok" açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2021 12:13
Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklama yaptı.

EURO 2020'de takımıyla birlikte İskoçya'da bulunan Zlatko Dalic, Hırvat medyasından Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok." yanıtını verdi.

Ayrıca, haberin detayında Zlatko Dalic'in sözleşme bitiminden önce görevden ayrılması durumunda Hırvatistan Futbol Federasyonu'na 500 bin euro tazminat ödeyeceği de belirtildi.

ARALIK 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Dalic'in sözleşmesini 2022 Dünya Kupası sonrasına kadar uzatma kararı aldığı için bu sözleşmeye imza atılmıştı.

Dalic'in 2020/21 sezonundan önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.