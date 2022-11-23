Zlatko Dalic: "Hata yapmaktan korktuk"

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Zlatko Dalic: 'Hata yapmaktan korktuk'
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.

Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var" sözlerini kullandı.

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