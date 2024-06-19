Zlatko Dalic: "Bu bizim turnuvamız değildi"

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic berabere kaldıkları İtalya maçı sonrasında konuştu.

Zlatko Dalic: 'Bu bizim turnuvamız değildi'
EURO 2024 C Grubu son maçında İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Dalic'in o açıklamaları:

"Son dakika Arnavutluk, son dakika İtalya... Çocukları gösterdikleri mücadele, istek ve fedakarlık için sadece tebrik edebilirim. Bu bizim turnuvamız değil."

Çok ucuz bir gol yediklerini söyleyen Marin Pongracic de şunları söyledi:

"Çok üzücü. Arzumuz oradaydı. Onlara şans verdik, başka türlü de olabilirdi. Devre arasından sonra ayağa kalktık, daha fazla risk aldık, bir gol attık ve sonunda çok ucuz bir gol yedik."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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