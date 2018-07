Zlatko Dalic: "Benim oyuncularım için baskı yoktur"

2018 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Hırvatistan, bu galibiyetiyle Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Zlatko Dalic, Fransa Milli Takımı ile oynayacakları final maçı öncesinde takımı hakkında açıklamalarda bulundu.



Hırvatistan:



"Ülkemizdeki bu coşku ve birliktelikten çok memnunuz, herkes sorunlarını bir kenara bırakıp kutlamalar yapıyor. Kazansak da kaybetsek de, taraftarlarımızın yine de mutlu olacacağını düşünüyorum."



Final öncesi yorgunluk:



"Dünya Kupası finali bu, herkes ne kadar önemli bir maç olduğunun farkında. Eğer bir oyuncum yorgunsa veya kendini bu maça hazır hissetmiyorsa, bana bunu söyler. Fiziksel olarak birkaç sıkıntımız var ama her oyuncum finalde oynamak için hazır olacaktır. Eğer oyuncularım hazır değilse yedek kulübesinde de çok iyi oyuncularım var, bizim için o kadar da büyük bir sorun değil."



Oyuncularla ilişkiniz:



"Güven ve saygı üzerine kurulmuş bir ilişkimiz var, başarı için böyle olması gerekli zaten. Benim görevime saygı gösteriyorlar çünkü bu takım için kararlar vermek benim işim. Bir takım için çok önemli çünkü tartışma varsa çok zaman kaybedersiniz, biz kazanmak için buradayız. Herkes birbirine karşı saygılı. Hep oyuncularımla konuşurum, bir aile gibi hep birlikte yaşıyoruz, bunun aldığımız sonuçlarda etkisi büyük."



Mandzukic'in rolü:



"Mandzukic üst seviye bir oyuncu, bunu kariyeri ve kazandığı kupalara bakınca görebilirsiniz. Juventus'ta ve önceki kulüplerinde farklı bir pozisyonda görev aldığını biliyorum ama bu turnuvada ondan bu şekilde verim almak istedim. Onunla hiçbir sorun yaşamadım. Çok iyi bir turnuva geçiriyor, her antrenör onunla çalışmak ister. Umarım final maçında da başarılı performansına devam eder."



Fransa ve geçmişte olanlar:



"İstatistikler hakkında çok düşünmem. Bu Dünya Kupası ve anı yaşamalıyız, rakip kim olursa olsun endişelenmemeliyiz. Önemli olan bizim nasıl oynadığımız. Öncelikli olarak bu maçın keyfini çıkarmalıyız, her oyuncu ve teknik adam için Dünya Kupası finali kadar önemli bir an yoktur, bu maçı oynadığımız için çok şanslıyız. İyi olan takım kazanacaktır."



Final maçındaki baskı:



"Benim oyuncularım için baskı yoktur. Onlar hiçbir şeyi düşünmeden, kendi oyunlarına konsantre olacaklardır. Bu hepimizin kariyerinin en önemli noktası. Oyuncularım arasında Şampiyonlar Ligi finali de oynayan oyuncular var ama bu kupa çok daha özel ve önemli. Kalitemizi gösterip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Eğer kazanırsak mutlu oluruz, kaybedersek de rakibimizi tebrik ederiz, asıl istediğimiz bu maçtan zevk almak.""