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Zlatan'dan LeBron'a yanıt: "Sporcular sporcu, politikacılar politikacı olmalı"

İtalyan devi Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e verdiği yanıtta, sporcuların siyasi aktivistlikten uzak durması gerektiğine dair görüşünün arkasında durdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
İtalyan devi Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e verdiği yanıtta, sporcuların siyasi aktivistlikten uzak durması gerektiğine dair görüşünün arkasında durdu.

Geçtiğimiz hafta Zlatan'ın ifadesine, özetle "Yanlış adamı hedef alıyorsun, sen de zamanında ırkçılığa maruz kalmıştın" şeklinde karşılık vermiş olan LeBron'a, Ibrahimovic'ten bir yanıt daha geldi.

39 yaşındaki dünyaca ünlü forvet, Daily Mail'a şunları söyledi:

"Irkçılık ve siyaset iki farklı şey. Biz sporcular dünyayı birleştiririz, siyaset ise dünyayı böler. Bu dünya herkese açıktır ve nereden olduğunuz önemsizdir. İşimiz, insanları bir araya getirmektir. Başka şeylerle uğraşmayız, çünkü iyi olduğumuz bir alan değildir, ki aksi takdirde ben de siyasete girerdim. Mesajım budur. Sporcular sporcu, politikacılar da politikacı olmalıdır."


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