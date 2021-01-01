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Zlatan'dan LeBron'a eleştiri: "Bildiğin işi yap!"

İtalyan devi futbol kulübü Milan'ın yıldız santfroru Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in siyasi konular hakkında yorum yapmasını eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
İtalyan devi futbol kulübü Milan'ın yıldız santfroru Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in siyasi konular hakkında yorum yapmasını eleştirdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, LeBron'un basketbol yeteneğine büyük saygı duysa da, siyasi durumlar hakkında yorum yapmasını doğru bulmadığını açıkladı.

UEFA ve Discovery+ Sweden ile yaptığı röportajda genel olarak sporcuların siyasetle ilgili konulara değinmesini eleştiren Zlatan, James'i örnek olarak gösterdi:

"Olağanüstü bir oyuncu, ama 'statü' sahibi insanların siyaset hakkında konuşması pek hoşuma gitmiyor. Bildiğiniz iş neyse onu yapmanız gerekir. Ben futbol oynuyorum, çünkü yaptığım en iyi şey bu. Politikacı değilim. Eğer olsaydım, siyasetçi olurdum.

Ünlülerin, ünlü oldukları zaman yaptıkları ilk hata bu. Bence belirli konulardan kaçınmak ve yaptığınız iş neyse onu yapmak daha iyidir, aksi takdirde yanlış bir şey yapma riskini almış olursunuz."

James kariyerinin başlarında büyük ölçüde bu yaklaşımı edinmiş olsa da, son yıllarda, özellikle de Afroamerikalı insanların sorunlarıyla bağlantılı konularda oldukça sesi çıkan bir figür haline gelmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çeşitli konularda çok belirgin bir şekilde eleştirilerde bulunarak birçok tartışmayı körüklemiş olan LeBron, bazı Trump destekçilerini de bu sebeple karşısına almıştı.


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