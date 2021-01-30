Zlatan'a ırkçılıktan 10 maç ceza tehlikesi!

İtalya Futbol Federasyonu, Romelu Lukaku'ya ırkçı sözler söylediği iddia edilen Zlatan Ibrahimovic için soruşturma başlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zlatan'a ırkçılıktan 10 maç ceza tehlikesi!
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30 Ocak 2021 15:29
Milan ile Inter arasındaki İtalya Kupası mmaçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Zlatan Ibrahimovic'in Romelu Lukaku'ya ırkçı ifadeler kullandığına dair soruşturma başlatıldı.

La Stampa'da yer alan habere göre; İtalya Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlattı. Ibrahimovic'in Lukaku'ya sarf ettiği sözler nedeniyle 10 maça kadar ceza alabileceği belirtildi.

Federasyonun mücadeledeki tüm mikrofonları ve ses kayıtlarını dinleyeceği, herhangi bir ırkçı ifadesinin bulunması halinde ceza verileceği bilgisi de verildi.

İtalya'daki kurallar gereği Zlatan Ibrahimovic, ırkçılık nedeniyle ceza alırsa sadece kupa maçlarında forma giyemeyecek.



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