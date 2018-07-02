Zlatan ve Kobe Bryant'tan LeBron paylaşımı

LeBron James'in Los Angeles Lakers ile anlaşmasının ardından Zlatan Ibrahimovic
ve Kobe Bryant
'tan birer paylaşım geldi.
MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, LeBron James için yine kendine özgü bir mesaj paylaşırken, LA Lakers efsanesi Kobe'den de bir hoş geldin mesajı geldi.
Zlatan Ibrahimovic, LeBron James ile ilgili paylaşımında ''LA'in artık bir Tanrı ve bir Kral'ı var!'
ifadelerini kullandı. İşte Zlatan Ibrahimovic'in paylaşımı...
İşte Lakers efsanesi Kobe'nin paylaşımı...