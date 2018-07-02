Zlatan ve Kobe Bryant'tan LeBron paylaşımı

LeBron James'in Los Angeles Lakers ile anlaşmasının ardındanve'tan birer paylaşım geldi.MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, LeBron James için yine kendine özgü bir mesaj paylaşırken, LA Lakers efsanesi Kobe'den de bir hoş geldin mesajı geldi.Zlatan Ibrahimovic, LeBron James ile ilgili paylaşımındaifadelerini kullandı.