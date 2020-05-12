Zlatan kendi kulübüne transfer olabilir!

Koronavirüs sebebiyle döndüğü ülkesinde hissedarı olduğu Hammarby kulübüyle idmanlara çıkan Zlatan Ibrahimovic'in önümüzdeki sezon kontratlı olarak yeşil beyazlı ekipte oynayabileceği açıklandı.İtalya'da kulübü Milan'ın idmanlar başlayacağı için ülkeye çağırdığı Ibrahimovic'in Milano'ya ulaşmasının ardından Hammarby kulübü Sportif Direktörü Jesper Jansson'nden açıklama geldi. Jansson açıklamasında, "Zlatan'ın önümüzdeki sezon bizimle kontratlı şekilde oynama şansı bulunuyor. Henüz bunun üzerine resmi temas yapılmadı ancak Zlatan ne isterse bunu söyleyecektir." ifadelerini kullandı.Konunun tamamen Zlatan'ın elinde olduğunu söyleyen İsveçli yönetici, "Onu yeterince tanıdığımı düşünüyorum. O bir karar vermişse %100 açıklayacaktır. Onun Hammarby'de oynama ihtimali bulunuyor" sözlerini kullandı.Milano'ya geri dönen Zlatan Ibrahimovic'in devre arasında geldiği Milan'da Haziran ayına kadar sözleşmesi olduğu belirtilirken 38 yaşındaki yıldızın Milan'ın yeni sezon yapılanmasına göre karar vereceği konuşuluyor.Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem Kovid-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.Corriere dello Sport'un haberine göre, Milan'ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç'ten Milano'ya geldi.İbrahimovic'in Milan'ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.