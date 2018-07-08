Zlatan İngiltere forması giyecek!

Sözünün eri Zlatan, kaybettiği iddianın şartlarını yerine getirecek.

08 Temmuz 2018 14:36
Zlatan İngiltere forması giyecek!
2018 Dünya Kupası'nda İsveç ve İngiltere arasındaki çeyrek final maçın öncesinde, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ve İngiliz eski futbolcu David Beckham, maç üzerine iddiaya girmişti. İsveç'in maçın kazanacağını iddia eden Ibrahimovic, İngiltere'nin maçı 2-0 kazanmasıyla Beckham'a karşı kaybetti.
Maçtan sonra yine sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ibrahimovic sözünü tutacağını dile getiren, "Tebrikler, Geliyorum" yazılı bir fotoğraf koydu ve David Beckham'ı koyduğu gönderiye etiketledi.

Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabı üzerinden David Beckham'a iddiaya girme çağrısında bulunmuş ve İngiliz eski futbolcudan da yanıt gecikmemişti. İki isim de iddiayı kazandıkları takdirde karşı taraftan ne istediklerini spesifik bir şekilde sosyal medya üzerinden belirtmişti.

İşte iddiayı başlatan paylaşımları:

Ibrahimovic sosyal medya hesabından "Eğer İngiltere kazanırsa dünyanın neresinde istersen orada sana yemek ısmarlayacağım. Ama eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersem onu alacaksın" iddasında bulunmuştu.

Beckham ise yanıt olarak "Eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersen alacağım ve Los Angeles'taki evinde neye ihtiyacın varsa. Ama İngiltere kazanırsa İngiltere'ye geleceksin ve İngiltere forması giyip benimle Wembley'de devre arasında balık ve cips yiyeceksin" demişti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler

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