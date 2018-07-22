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Zlatan Ibrahimovic'ten başkanlık yorumu!

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, yine ilginç bir açıklamayla gündeme oturdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zlatan Ibrahimovic'ten başkanlık yorumu!
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22 Temmuz 2018 15:37
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Amerika kariyeri hakkında ilginç değerlendirmelerde bulundu.

''10 YIL ÖNCE GELSEYDİM...''

Çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuştu.

36 yaşındaki golcü futbolcu, Los Angeles Galaxy'de bu sezon 15 maça çıkarken 12 gol kaydetti.

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