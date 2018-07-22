Zlatan Ibrahimovic'ten başkanlık yorumu!

MLS takımlarından'nin İsveçli yıldızı, Amerika kariyeri hakkında ilginç değerlendirmelerde bulundu.Çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuştu.36 yaşındaki golcü futbolcu, Los Angeles Galaxy'de bu sezon 15 maça çıkarken 12 gol kaydetti.