Zlatan Ibrahimovic: 'Yakında dönüyorum'



Yıllara meydan okuyan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimvic, yakında sahalara döneceğini duyurdu.



Geçtiğimiz sezon Mayıs ayının sonunda dizinden ameliyat olan Zlatan Ibrahimovic, rehabilitasyon dönemini tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Daha önce sahalardan en az 7-8 ay uzak kalacağı tahmin edilen Zlatan, böylelikle tüm kariyerinde olduğu gibi 39 yaşında ağır diz sakatlığının ardından yine herkesi şaşırtarak emekli olmayacağını bir kez daha ifade etti.



Zlatan La Gazzetta'ya yaptığı açıklamada, "Yakında geri dönüyorum. Emekli olmuyorum! Pes etmeyeceğim" sözlerini kullandı.



İsveçli yıldızın takımla antrenmanlara ne zaman başlayacağı bilinmezken 2023 yılından önce sahalara dönmesinin ise mucize olduğu ifade ediliyor.





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