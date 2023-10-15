Zlatan Ibrahimovic: 'Tonali'ye yardım etmeliyiz'

Son günlerde İtalya'da ortaya çıkan bahis skandalında ismi geçen Sandro Tonali geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.



Sandro Tonali yaptığı açıklamada "kumar bağımlısı" olduğunu ve bu yüzden psikolojik yardım alacağını açıklamıştı. Bu konu üzerine Zlatan Ibrahimovic'de açıklamada bulundu.



"TONALI'YE YARDIM ETMELİYİZ"



Kumar bağımlılığın çok zor bir şey olduğunu ve kesinlikle yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Zlatan Ibrahimovic, "Bu hikaye hakkında çok az şey biliyorum, onun hakkında hiç tuhaf bir şey fark etmedim. Ama bazı şeyleri bilmeden yargılamamalısın. Eğer gerçekten kumar problemi ona yardım etmeliyiz çünkü kumar bağımlılığı bir uyuşturucu gibi. Bende kendi paramla kumar oynadım çünkü herkes kendi parasıyla istediğini yapabilir." ifadelerini kullandı.



