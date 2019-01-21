Zlatan Ibrahimovic: 'Pogba daha mutlu ve özgür'

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyeneski yıldızıvehakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Pogba ile Mourinho arasındaki ilişki hakkında konuşan Ibrahimovic, "Özgür olması gereken oyuncular vardır. Teknik adamın rehberliğinde sahada serbest olmaları gerekiyor. Her teknik adamın kendi taktikleri vardır ancak bazı oyuncuların bunun dışına çıkar. Pogba da onlardan biri. Pogba, Mourinho'nun güvenini hissetmiyordu. Mourinho da Pogba'dan emin değildi. Teknik adam, size inanmadığında oynamak zordur" dedi.Pogba'nın artık daha özgür olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Herkes birbiriyle iyi geçinemez ve aynı ekipte başarılı bir şekilde çalışamaz. İkisinden birinin ayrılması gerekiyordu. Jose gitti ve Pogba artık çok daha özgür hissediyor" şeklinde konuştu.Ibrahimovic sözlerini "Şimdi Pogba'nın daha mutlu ve daha özgür hale geldiğini görebiliyoruz. Sahada istediğini yapıyor ve herkes onun için çalışıyor. Oyundan zevk alıyor. Oyundan zevk almadığınızda kalitenizi sahada gösteremezsiniz" ifadeleriyle tamamladı.