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Zlatan Ibrahimovic: ''Önceliğim Galaxy''

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de kariyerini sürdüren Zlatan Ibrahimovic, geleceği hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zlatan Ibrahimovic: ''Önceliğim Galaxy''
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07 Kasım 2018 20:01
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de oynayan ve eski takımı Milan'a döneceği iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, iddialar hakkında konuştu.

Kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ibra, ''Bu kulüp, benim istediklerimi ve arzularımı gayet iyi biliyor. Geleceğim onlara bağlı ama aramız çok iyi. Herkesle aram iyi. O yüzden durumum hakkında endişeli değilim.'' dedi.

''AVRUPA'DAN BİR İLGİ VAR''

Avrupa'dan kendisine ilgi olduğunu doğrulayan İsveçli golcü, ''Bu bir sır değil. Avrupa'dan benimle ilgilenen takımlar var. Ama benim önceliğim LA Galaxy. Burada mutluyum.'' şeklinde konuştu.

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