Zlatan Ibrahimovic: ''Önceliğim Galaxy''

MLS takımlarından'de oynayan ve eski takımı Milan'a döneceği iddia edilen, iddialar hakkında konuştu.Kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ibra, ''Bu kulüp, benim istediklerimi ve arzularımı gayet iyi biliyor. Geleceğim onlara bağlı ama aramız çok iyi. Herkesle aram iyi. O yüzden durumum hakkında endişeli değilim.'' dedi.Avrupa'dan kendisine ilgi olduğunu doğrulayan İsveçli golcü, ''Bu bir sır değil. Avrupa'dan benimle ilgilenen takımlar var. Ama benim önceliğim LA Galaxy. Burada mutluyum.'' şeklinde konuştu.