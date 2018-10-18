Zlatan Ibrahimovic LeBron James'e kafayı taktı

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

'de oynayan yıldız oyuncu, şehrin yeni süperstarı Lakers'a imza atan'e yine kendine has üslubu ile takıldı.LeBron'a göndermede bulunan tecrübeli oyuncu, "Birçok kral vardır ama Tanrı bir tanedir. Los Angeles insanları yaptıklarım için minnettar ve beni gördükleri için mutlu. Beni mutlu ediyorlar ve Kobe Bryant emekli olduktan sonra Los Angeles'ın başına gelen en iyi şey olduğumu söylüyorlar. Bu beni gururlandırıyor, bu beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.Futbolculuk kariyerinin sonunda teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyleyen Zlatan, "Teknik direktörlük gibi çok stresli bir işle zamanımı harcar mıyım, bilemiyorum. Futbolcu olmak gibi değil, teknik direktör olduğuna oyunculara bağlı oluyorsun. Eğer onlar performans veremezse, fark yaratamazsın. Şu anda düşünmüyorum" dedi.Bu sezon 32 maçta oynayan Zlatan, 22 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.