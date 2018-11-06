Zlatan Ibrahimovic: ''İngiltere'ye 25 yaşında gitseydim...''

MLS ekiplerindenforması giyen İsveçli yıldız, kendine özgü açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.Zlatan Ibrahimovic, İngiliz basınına verdiği röportajında Manchester United'a gelişini ve İngiltere kariyerini anlattı.İsveçli yıldız oyuncu Premier League'e 10 yıl önce gelmediği için insanların şanslı olduğunu dile getirirken,ifadelerini kullandı.Golcü oyuncu, ilerleyen yaşı nedeniyle yapılan o dönem yapılan eleştirilere desözleriyle yanıt verdi.