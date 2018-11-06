  •  
    Arsene Wenger sürprizi! Anlaşmaya çok yakınlar
  •  
    Negredo'dan Beşiktaş itirafı! 'Ayrıldım çünkü...'
  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Zlatan Ibrahimovic: ''İngiltere'ye 25 yaşında gitseydim...''

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, İngiltere'deki kariyeriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zlatan Ibrahimovic: ''İngiltere'ye 25 yaşında gitseydim...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 01:08
MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kendine özgü açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Zlatan Ibrahimovic, İngiliz basınına verdiği röportajında Manchester United'a gelişini ve İngiltere kariyerini anlattı.

İsveçli yıldız oyuncu Premier League'e 10 yıl önce gelmediği için insanların şanslı olduğunu dile getirirken, ''İnsanlar, Premier League'e gitmene gerek yok çünkü gidip başarısız olursam, yeterince iyi görülmeyeceğimi söylerdi. Herkes böyle söylüyordu. Peki ne oldu? Bu beni daha çok motive etti. Premier League'i sevdim. Motive edici ve heyecan vericiydi. İngiltere'ye gittiğimde insanlara, '10 yıl önce gelmediğim için şanslısınız çünkü 35 yaşımda yaptıklarımı, 25 yaşında yaptığımı düşünün' dedim. O zaman çok farklı olurdu'' ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, ilerleyen yaşı nedeniyle yapılan o dönem yapılan eleştirilere de ''İngiltere'ye geldiğimde herkes tekerlekli sandalyede geldiğimi söyledi. İnsanlar durmadan konuşuyordu ama ben ne yaptım, onları tekerlekli sandalyeye oturttum'' sözleriyle yanıt verdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için