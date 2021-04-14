Zlatan Ibrahimovic futboldan men edilebilir!

Dünyaca ünlü İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, bahis şirketine ortak olması nedeniyle futboldan men edilebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan Ibrahimovic futboldan men edilebilir!
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14 Nisan 2021 19:06
İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in başı bu kez bir bahis şirketine ortak olmak nedeniyle belaya girebilir.

39 yaşındaki İsveçli golcünün, 2018'den bu yana merkezi Malta'da olan bir bahis şirketinin %10 hissedarı olduğu ortaya çıktı. FIFA ve UEFA kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak olduğu için Zlatan Ibrahimovic'in ceza alması gündeme geldi.

Malta merkezli bahis firması, Zlatan Ibrahimovic'in şirkette hissesinin olduğunu doğruladı. FIFA ve UEFA talimatlarına göre, bahis yönetmeliğinin ihlali durumunda, sporculara 100 bin euroya kadar para cezası ve 3 yıl futboldan men verilebilir.

UEFA ve FIFA'dan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili henüz bir açıklama gelmezken, konuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.



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