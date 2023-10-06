Zlatan Ibrahimovic: 'En iyisi benim!'

Milan'da futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.



İsveçli eski yıldız, verdiği röportajda tüm zamanların en iyi futbolcusu için sıralama yapması istendiğinde kendisini ilk sıraya koydu.



Ibrahimovic, "Bireysel kaliteden bahsediyorsak, en iyisi benim. Şaka yapmıyorum. Ben gelmiş geçmiş en komple oyuncuyum" sözlerini sarf etti.



42 yaşındaki futbol adamı, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or kazanamadığının hatırlatılması üzerine, en iyi futbolcu olmasının sadece yeteneğiyle ilgili olduğu iddia etti.



