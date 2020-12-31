O ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programında Zlatan Ibrahimovic sürprizi yaşandı.Programa yarışmacı olarak katılan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş'e takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj getirdi.İsveçli süperstar, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. Güzel şarkılarını söylemeye devam et, en sevdiğim şarkın da Çingenem." şeklinde hayranlığını dile getirdi.Hakan Çalhanoğlu da, tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sözlerini Ebru Gündeş'e iletti.Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler sahne aldı.