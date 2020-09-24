Zlatan Ibrahimovic de koronavirüs çıktı!

Milan, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde Zlatan Ibrahimovic ve Leo Duarte'nin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
Zlatan Ibrahimovic de koronavirüs çıktı!
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24 Eylül 2020 16:25
Milan, Leo Duarte'nin ardından Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak diğer tüm teknik heyet ve futbolcuların test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic ve Leo Duarte, protokoller gereği 14 gün boyunca ev izolasyonunda olacak ve ardından sahaya çıkma hakkı kazanacak.

Beşiktaş Rio Ave'yi eler, Milan da Bodo/Glimt'i mağlup ederse UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki olası Beşiktaş - Milan maçında Zlatan ve Duarte sahada olamayacak.



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