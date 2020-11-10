"Zlatan Ibrahimovic de Cristiano Ronaldo gibi ölümsüzdür"

Everton Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic hakkında itiraflarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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'Zlatan Ibrahimovic de Cristiano Ronaldo gibi ölümsüzdür'
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10 Kasım 2020 16:05
Everton Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti, eski takımı Milan'a önemli katkılar yapan Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

İsveçli golcü hakkında yanıldığını itiraf eden Carlo Ancelotti "Zlatan Ibrahimovic, ABD'ye gittiğinde kariyerinin sonuna geldiğini düşünmüştüm. Orada her maç gol attı, döndü İtalya'da her pazar atmaya devam ediyor." dedi.

Carlo Ancelotti ayrıca "Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo gibi ölümsüzdür. Oynamaya devam etmek kolaydır, ancak onlar sadece oynamakla kalmazlar, her zaman gol atarlar ve her zaman gol atmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.

"Napoli'de çalıştığını dönemde Zlatan'ı istediniz mi?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Ancelotti "Bu soruyu ona sorun" dedi.



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