Zlatan Ibrahimovic: 'Benim gibisi yok'

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ABD'de kamp yapan Manchester United'ın antrenmanını ziyaret etti.
"BENİM GİBİSİ YOK"
Geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla hasret gideren Zlatan Ibrahimovic, "Manchester United'ın antrenmanını ziyaret ettim. Çok kaliteli oyuncular gördüm ama benim gibisi yok" ifadelerini kullandı.
"PATRON BİR ŞEYLER PEŞİNDE"
Manchester United'a başarılar dileyen İsveçli golcü, "Bu adamları tekrar görmek güzel. Bu sezona herkes hazır olsun çünkü özel şeyler olabilir. Sanırım patron bir şeylerin peşinde. Yeni sezonda başarılar. Keyfini çıkarın" dedi.
"10 YIL ÖNCE GELSEYDİM..."
Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuşmuştu.
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"BENİM GİBİSİ YOK"
Geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla hasret gideren Zlatan Ibrahimovic, "Manchester United'ın antrenmanını ziyaret ettim. Çok kaliteli oyuncular gördüm ama benim gibisi yok" ifadelerini kullandı.
"PATRON BİR ŞEYLER PEŞİNDE"
Manchester United'a başarılar dileyen İsveçli golcü, "Bu adamları tekrar görmek güzel. Bu sezona herkes hazır olsun çünkü özel şeyler olabilir. Sanırım patron bir şeylerin peşinde. Yeni sezonda başarılar. Keyfini çıkarın" dedi.
"10 YIL ÖNCE GELSEYDİM..."
Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuşmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın