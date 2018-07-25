Zlatan Ibrahimovic: 'Benim gibisi yok'

Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Zlatan, ''Bu ligde neyi değiştirdim bilmiyorum, sadece işimi yapıyorum. Ama 10 yıl önce gelmediğim için şanslılar. O zaman gelseydim şimdiye Amerika başkanı olmuştum.'' şeklinde konuşmuştu.

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen, ABD'de kamp yapanantrenmanını ziyaret etti.Geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşlarıyla hasret gideren Zlatan Ibrahimovic, "Manchester United'ın antrenmanını ziyaret ettim. Çok kaliteli oyuncular gördüm ama benim gibisi yok" ifadelerini kullandı.Manchester United'a başarılar dileyen İsveçli golcü, "Bu adamları tekrar görmek güzel. Bu sezona herkes hazır olsun çünkü özel şeyler olabilir. Sanırım patron bir şeylerin peşinde. Yeni sezonda başarılar. Keyfini çıkarın" dedi.