Zlatan'dan Messi ve Arjantin için flaş sözler!

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin ile ilgili görüşlerini aktardı.Ibrahimovic,diye konuştu.Dünya Kupası'nın kazanan Arjantin'de, turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Emiliano Martinez ödül töreninde yaptığı hareketle finale damga vurmuştu. Fransa, daha sonra Martinez'den şikayetçi olurken, UEFA da 30 yaşındaki futbolcu için soruşturma başlatmıştı.